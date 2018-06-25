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الإثنين، 25 يونيو 2018 12:54 ص
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25/6/2018 بمحافظات مصر

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:05 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 25/6/2018 بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 
 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال الصعيد وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
 
وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :





الصغرى العظمى

 

 
 
القاهرة 24 35
 
 
وسط الدلتا 23 34
 
 
الأسكندرية 23 29
 
 
بلطيم 23 29
 
 
مطروح 23 29
 
 
السلوم 20 29
 
 
سيوة 25 36
 
 
بورسعيد 23 29
 
 
دمياط 23 29
 
 
العريش 20 30
 
 
رفح 19 29
 
 
الإسماعيلية 22 35
 
 
السويس 23 35
 
 
رأس سدر 21 33
 
 
نخل 17 34
 
 
نويبع 27 36
 
 
طابا 22 33
 
 
كاترين 17 34
 
 
الطور 24 35
 
 
شرم الشيخ 29 38
 
 
الغردقة 29 39
 
 
مرسى علم 29 38
 
 
الفيوم 24 35
 
 
بنى سويف 24 35
 
 
المنيا 23 36
 
 
أسيوط 24 37
 
 
سوهاج 26 38
 
 
قنا 27 40
 
 
الأقصر 28 40
 
 
أسوان 29 41
 
 
أبوسمبل 29 40
 
 
الوادى الجديد 27 39
 
 
شلاتين 27 38
 
 
أبو رماد 28 37
 
 
رأس حدربة 29 37
 
 
حلايب 29 36
 
 
 
 
 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى، كالتالى:





الصغرى العظمى

 

 
 
مكة المكرمة 31 43
 
 
المدينة 30 45
 
 
الرياض 27 41
 
 
المنامة 32 38
 
 
أبوظبى 30 39
 
 
الدوحة 32 43
 
 
الكويت 32 46
 
 
دمشق 15 36
 
 
بيروت 23 28
 
 
عمان 17 32
 
 
القدس 18 29
 
 
غزة 22 30
 
 
بغداد 28 43
 
 
مسقط 32 38
 
 
صنعاء 16 29
 
 
الخرطوم 28 39
 
 
طرابلس 21 28
 
 
تونس 19 28
 
 
الجزائر 19 27
 
 
الرباط 16 24
 
 
نواكشوط 26 38
 
 
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:





الصغرى العظمى

 

 
 
أنقرة 15 29
 
 
اسطنبول 20 23
 
 
اسلام اباد 25 41
 
 
نيودلهى 30 42
 
 
جاكرتا 24 31
 
 
بكين 24 34
 
 
كوالامبور 24 30
 
 
طوكيو 21 31
 
 
أثينا 16 26
 
 
روما 14 25
 
 
باريس 14 25
 
 
مدريد 23 37
 
 
برلين 13 23
 
 
لندن 14 27
 
 
مونتريال 13 23
 
 
موسكو 12 22
 
 
نيويورك 17 27
 
 
واشنطن 15 30
 
 
 
 
 
 

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