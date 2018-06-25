حصاد العرب والعالم.. إيران تشتعل مجددا بفعل انتفاضة التجار ضد الحكومة

كتب: محمد محسن أبو النور

نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا أن المظاهرات الإيرانية التى نظمها رجال البازار "التجار" إلى جانب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تركيا سيطرت على المتابعات الدولية، فى حين سيطر الشأن السورى على المتابعات العربية.

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