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حصاد العرب والعالم.. إيران تشتعل مجددا بفعل انتفاضة التجار ضد الحكومة

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:17 م
حصاد العرب والعالم.. إيران تشتعل مجددا بفعل انتفاضة التجار ضد الحكومة احتجاجات إيران بفعل انهيار العملة
كتب: محمد محسن أبو النور
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نشر "اليوم السابع" على مدار اليوم العديد من التقارير فى الشأن العربى والدولى، إلا أن المظاهرات الإيرانية التى نظمها رجال البازار "التجار" إلى جانب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى تركيا سيطرت على المتابعات الدولية، فى حين سيطر الشأن السورى على المتابعات العربية.

 

فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين والشرطة الإيرانية فى طهران

 

 

اندلاع مظاهرات جديدة فى طهران بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية

 

 

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