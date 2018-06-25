اندلاع مظاهرات جديدة فى طهران بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية

طهران (أ ش أ)

اندلعت مظاهرات احتجاجية اليوم الإثنين، ببازار طهران الكبير فى إيران احتجاجا على تردى الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ؛ مما أجبر أصحاب المحلات بالسوق التاريخى على غلق متاجرهم.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية نقلا عن وسائل إعلامية إيرانية أن الاحتجاجات غير المخطط لها اندلعت بعد الهبوط السريع لقيمة الريال الإيرانى أمام الدولار حيث سجل سعر الدولار الأمريكى فى السوق السوداء 000ر90 ريال إيرانى بعدما عملت الحكومة على استقرار السعر عند 000ر42 ريال.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الاحتجاجات تعكس غضب المجتمع الإيرانى حيال قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووى الإيرانى الشهر الماضى.

وقال رئيس البنك المركزى الإيرانى فإلى الله سيف : "إن الحكومة تدرس إنشاء سوق مواز للسوق السوداء بالبلاد الأسبوع المقبل".

وكان العام الماضى قد شهد أكبر مظاهرات احتجاجية منذ الاحتجاجات التى أعقبت الانتخابات الرئاسية الإيرانية فى العام 2009 ، حيث استمرت تظاهرات العام الماضى قرابة شهر فى نحو 75 مدينة وقرية بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية مما أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل واعتقال 5 آلاف شخص حسبما ما أفادت به السلطات بالبلاد.