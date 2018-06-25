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منافس أردوغان يحذر: تركيا مقبلة على فترة من حكم الرجل الواحد

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:31 م
منافس أردوغان يحذر: تركيا مقبلة على فترة من حكم الرجل الواحد الرئيس التركى ورئيس حزب الشعب الجمهورى
كتبت رباب فتحى
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قال موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" فى نسخته العربية، إن المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية التركية، محرم إنجه، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أقر بفوز رجب طيب أردوغان بفترة رئاسية جديدة، محذرا من "فترة مقبلة خطيرة من حكم الرجل الواحد"، ودعا أردوغان ليكون رئيس جميع الأتراك.
 
وأوضحت بى بى سى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد بالإسراع فى تنفيذ برنامجه الذى يتضمن إصلاحات سياسية واسعة النطاق.
 
وقال إنجه: "لقد عشنا انتخابات ستؤثر فى ديمقراطيتنا وفي حياتنا اليومية مستقبلا". وأضاف: هذه الانتخابات كانت منذ طريقة الإعلان عنها، وإعلان نتائجها، وإدارتها، انتخابات غير منصفة".
 
 

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