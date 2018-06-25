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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:07 م
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حبس رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة بتهمة تعذيب مواطن

الإثنين، 25 يونيو 2018 06:27 م
حبس رئيس ومعاون مباحث قسم حدائق القبة بتهمة تعذيب مواطن حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت جهات التحقيق المختصة، بحبس رئيس مباحث ومعاون مباحث قسم حدائق القبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التعذيب لاحتجازهما مواطن بدون وجه حق، واستعمال القسوة، كما أمر بضبط وإحضار 4 من أمناء وأفراد قوة الضبط.
 
واستمعت النيابة العامة لضباط وأفراد الشرطة المتواجدين خلال وقت الحادث، وكذلك قوة الضبط، وذلك على سبيل الاستدلال، والذين أكدوا أنه تم القبض على المتهم الساعة السابعة مساء، وتم اصطحابه للقسم، وهناك تعرض لحالة هياج شديد وقئ وعلى الفور تم نقله للمستشفى.

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حدائق القبة

حبس رئيس مباحث حدائق القبة




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