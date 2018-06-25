تحرير 1322 مخالفة مرورية وفحص 9 سيارات فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت اليوم الاثنين، مديرية أمن المنوفية، بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والمقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1322 مخالفه متنوعة، شملت حالة سير عكس الاتجاه، 122 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش، 79 سيارة بدون رخصه قيادة، 70 سيارة بدون رخصه تسيير، 34 حالة ضبط توك توك وتسليمه، 8 دراجات نارية بدون لوحات، 996 مخالفة على نموذج 125 مرور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن فحص، 8 سيارات مهملة فى ميادين المحافظة، خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة. كما تم فحص 10 مزراع بطريق الخطاطبة بدائرة مركز السادات، وفحص 30 شخصا جنائيا وتبين وجود عاطلين هاربين من 3 أحكام قضائية، كما تم فحص 64 شقة مفروشة و76 شخصا من قاطنيها، بدائرة قسم شبين الكوم "فحص جنائى" تبين أنهم غير مطلوبين، كما تم تحرير 4 قضايا مخالفات المحال العام – بدائرة قسم شبين الكوم .