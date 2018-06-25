تحالف دعم الشرعية: السعودية ستستمر فى حماية أراضيها عبث الصواريخ الحوثية

كتبت ريهام عبد الله

أكد العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية باليمن، على أن العمليات العسكرية باليمن، هدفها الضغط على الحوثيين، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثى تعطل تحرك القوافل الإنسانية.

وأوضح المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، خلال فعاليات المؤتمر صحفى، أن الحوثيين استخدموا الأطفال وجندوهم بالقوة والإجبار، ودفعوا بهم لجبهات القتال، وهو انتهاك صارخ للقرارات الأممية والقانون الدولى.

وأوضح المالكى، أنه تم منح أكثر من 25 ألف تصريح، لدخول المساعدات الإغاثية لليمن، مؤكدا أن المنافذ الجوية والبرية والبحرية تعمل على ايصال المساعدات لليمنيين، مشددًا على ضرورة ممارسة ضغط على الحوثيين للجلوس على طاولة الحوار، مشيرا على أنه تم إرسال 12 شاحنة غإاثة إلى الحديدة عبر معبر الوديعة.

وأشار المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، إلى أن السعودية ستستمر فى حماية أراضيها من الاستهدافات العبثية لصواريخ الحوثيين، موضحا أنه تم استهداف 41 حوثيًا بينهم 8 عناصر لحزب الله بصعدة، لافتًا إلى أنه تم إزالة 600 ألف لغم داخل الأراضى اليمنية، موضحا أن الحوثيين يزرعون الألغام فى المناطق التى تنسحب منها، مؤكدًا على أن القوات تمكنت من تطهير مناطق من الألغام بصعدة.