"تايمز": 5 ملايين إسترلينى تكلفة تأمين زيارة ترامب للمملكة المتحدة 12 يوليو

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ذا تايمز" إن زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة شهر يوليو المقبل من المتوقع أن تكلف دافعى الضرائب البريطانيين ما يقرب من 5 ملايين جنيه إسترلينى فى أعمال الشرطة فقط.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن حماية ترامب من المتوقع أن تحتاج ما يقرب من 5 آلاف إلى 10 آلاف ضابط يعملون ساعات إضافية، لاسيما مع مخاوف اندلاع مظاهرات رافضة لزيارته فى 12 يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن شاحنات مكافحة الشغب، ستنضم إلى قوة الشرطة للبحث عن الأسلحة النارية والمتفجرات، فضلا عن المروحيات، وضباط الشرطة، ووحدات النظام العام، ووحدات التصدى للمظاهرات ووحدات تجميع الأدلة، إلى جانب ضباط مكافحة الإرهاب وموظفى الحماية المتخصصة لضمان سلامة الرئيس الأمريكى.

كما سيحتاجون – تضيف الصحيفة- إلى الدعم من الموظفين المدنيين فى غرف التحكم والمحللين والباحثين وضباط دعم المجتمع من الشرطة لإغلاق الطرق، فى الوقت الذى ألغيت فيها راحة كبار رجال الشرطة أثناء زيارة الرئيس ترامب.