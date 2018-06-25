video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 03:39 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

"تايمز": 5 ملايين إسترلينى تكلفة تأمين زيارة ترامب للمملكة المتحدة 12 يوليو

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:09 م
"تايمز": 5 ملايين إسترلينى تكلفة تأمين زيارة ترامب للمملكة المتحدة 12 يوليو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وتيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "ذا تايمز" إن زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة شهر يوليو المقبل من المتوقع أن تكلف دافعى الضرائب البريطانيين ما يقرب من 5 ملايين جنيه إسترلينى فى أعمال الشرطة فقط. 
 
وأضافت الصحيفة البريطانية، أن حماية ترامب من المتوقع أن تحتاج ما يقرب من 5 آلاف إلى 10 آلاف ضابط يعملون ساعات إضافية، لاسيما مع مخاوف اندلاع مظاهرات رافضة لزيارته فى 12 يوليو المقبل.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن شاحنات مكافحة الشغب، ستنضم إلى قوة الشرطة للبحث عن الأسلحة النارية والمتفجرات، فضلا عن المروحيات، وضباط الشرطة، ووحدات النظام العام، ووحدات التصدى للمظاهرات ووحدات تجميع الأدلة، إلى جانب ضباط مكافحة الإرهاب وموظفى الحماية المتخصصة لضمان سلامة الرئيس الأمريكى.
 
كما سيحتاجون – تضيف الصحيفة- إلى الدعم من الموظفين المدنيين فى غرف التحكم والمحللين والباحثين وضباط دعم المجتمع من الشرطة لإغلاق الطرق، فى الوقت الذى ألغيت فيها راحة كبار رجال الشرطة أثناء زيارة الرئيس ترامب.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب يرجع إلى الخلف.. الرئيس الأمريكى يطرق أبواب بكين بعد خسائر حرب الجمارك

ترامب يصف المهاجرين بالغزاة ويطالب بتجريدهم من حقوقهم القانونية

ترامب

الشرطة البريطانية

زيارة ترامب لبريطانيا

اخبار العالم

ذا تايمز




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة