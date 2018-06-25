بعثة منتخب مصر تعود للقاهرة ظهر الغد بعد الخروج من كأس العالم

كتب محمود عبد الغنى

أعلنت مصادر بشركة مصر للطيران، أنه من المقرر أن يصل منتخب مصر لكرة القدم، ظهر غد الثلاثاء، إلى مطار القاهرة الدولى عائدا من روسيا عقب الخروج من كأس العالم، على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية لمصر للطيران.

وأضافت المصادر، أنه سيتم إنهاء إجراءات وصول المنتخب عبر صالة 4 والمخصصة للطيران الخاص.

يذكر أن المنتخب الوطنى خرج من الأدوار الأولى لكأس العالم، بالخسارة بهدف نظيف أمام منتخب الأوروجواى فى المباراة الأولى، والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام منتخب روسيا في المباراة الثانية له، ثم الخسارة فى المباراة الثالثة بنتيجة هدفين لهدف أمام منتخب السعودية.