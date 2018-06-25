اليوم السابع يحذر من صفحة تستغل اسمه وتنشر أخبارا كاذبة بفرض رسوم على المواليد

كتب : وائل علاء

استغلت صفحة مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اسم مؤسسة "اليوم السابع"، لنشر أخبارا مزيفة ومفبركة حول فرض وزير المالية رسوما تصل إلى 5000 جنيه على كل مولود جديد يتم تسجيله بالجهات المختصة وإعفاء كل من يحمل اسم "عز" من تلك الرسوم .

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قرائها الأعزاء من هذه الأخبار المفبركة المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع".

وتؤكد" اليوم السابع" أنها ستكلف فريقها القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون ورائها، وإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة.

وتعتبر صفحة "اليوم السابع" على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار "اليوم السابع"، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.

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