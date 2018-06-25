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الإثنين، 25 يونيو 2018 08:03 م
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اليوم السابع: وداع حزين للمونديال.. المنتخب يخسر من السعودية فى الوقت القاتل

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:23 م
اليوم السابع: وداع حزين للمونديال.. المنتخب يخسر من السعودية فى الوقت القاتل اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، عددا من القضايا والملفات المهمة، منها كواليس خسارة منتخب مصر أمام السعودية فى الدقيقة الأخيرة، ودعم مصر مصر لوحدة العراق ورفض التدخل فى شئونه، وقصص 18 شهيداً قدموا أرواحهم مهراً للاستقرار.
 
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