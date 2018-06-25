اليوم السابع: وداع حزين للمونديال.. المنتخب يخسر من السعودية فى الوقت القاتل

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الثلاثاء، عددا من القضايا والملفات المهمة، منها كواليس خسارة منتخب مصر أمام السعودية فى الدقيقة الأخيرة، ودعم مصر مصر لوحدة العراق ورفض التدخل فى شئونه، وقصص 18 شهيداً قدموا أرواحهم مهراً للاستقرار.

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