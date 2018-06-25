الكوريتان تجريان محادثات لاستعادة خطوط الاتصالات العسكرية

سول (أ ش أ)

بدأت الكوريتان محادثات عسكرية على مستوى عقيد، صباح اليوم الاثنين، بمكتب الجمارك والهجرة والحجر الصحى، لمناقشة سبل استعادة خطوط الاتصالات العسكرية بينهما.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن العقيد جو يونج-كون يقود الوفد الجنوبي، فيما يمثل العقيد أم تشانج- نام الوفد الشمالى.

وتأتى هذه المحادثات - حسب يونهاب - فى إطار متابعة الاتفاق الذى وقع خلال المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى التى عقدت بين الجانبين مطلع شهر يونيو الجارى، وتعتبر المحادثات العسكرية بين الكوريتين على مستوى العقيد، الأولى من نوعها منذ محادثاتهما الأخيرة فى فبراير 2011.

ومن المتوقع أن تناقش الكوريتان سبل استعادة خطوط الاتصالات الغربية والشرقية بالكامل مثل خطوط الهاتف والفاكس المصممة ومنع أى سوء تفاهم يمكن أن يثير توترات دون داع أو يثير اشتباكات عرضية.