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الإثنين، 25 يونيو 2018 05:43 م
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السودان يبحث سبل تطوير التعاون مع منظمة الهجرة الدولية

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:51 م
السودان يبحث سبل تطوير التعاون مع منظمة الهجرة الدولية وزير التعاون الدولى السودانى إدريس سليمان
أ ش أ
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بحث وزير التعاون الدولى السودانى إدريس سليمان، مع المدير الجديد لبعثة منظمة الهجرة الدولية مكتب الخرطوم، كاترين نورتين، اليوم الاثنين، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تطويرها.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على ضرورة أن تركز المنظمة جهودها مع الشركاء والمانحين الدوليين والإقليميين من أجل معالجة قضايا اللاجئين والمهاجرين فى السودان، كما تم الاتفاق على عرض استراتيجية المنظمة فى لقاء جامع مع الشركاء الحكوميين فى أغسطس المقبل بالخرطوم، وقال وزير التعاون الدولى السودانى - فى تصريح صحفى - إنه قدم خلال اللقاء توضيحا حول الخطوات التى قامت بها الحكومة السودانية متمثلة فى أجهزتها المختلفة، من أجل إنجاح القضايا التى تخص الهجرة والهجرة العكسية العابرة وغيرها من قضايا اللجوء وتأثيراتها على المجتمعات المستضيفة.

ونوه الوزير بأن منظمة الهجرة الدولية وقعت فى عام 2017، على برنامج إطار المساعدات التنموية (UNDAF) من أجل أن تعمل المنظمة كإحدى وكالات الأمم المتحدة المنوط بها تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة 2015 - 2030، مشيدا بنهج المنظمة فى فتحها لعدد من المكاتب تتبع لها بالولايات السودانية التى يدخل من خلالها المهاجرون تسهيلا لتلقى التقارير اليومية.

من جانبها، أكدت مدير بعثة المنظمة، أن الاجتماع كان مثمرا، وأنها أطلعت فيه وزير التعاون الدولى على الخطط والبرامج التى نفذتها المنظمة فى السودان، والتى تمثلت فى التقييم المتكامل وإعادة الإدماج والمساعدة على تحقيق الاستقرار المجتمعى فى المناطق المستهدفة، وجمع البيانات والعمل على تطوير القدرات السودانية فى إدارة الهجرة وربطه بالإطار الإقليمى والدولى، وأشارت إلى أن المنظمة قدمت المساعدات للمهاجرين السودانيين الذين تقطعت بهم السبل فى الخارج ويودون العودة إلى بلادهم، وأن المنظمة تقوم بتوسيع خدماتها فى مجال جمع معلومات الهجرة والبحوث.


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