الرى تواصل حملات إزالة التعديات على نهر النيل بمختلف المحافظات

كتبت أسماء نصار

صرح المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية النيل قامت منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل التي تم تدشينها في الخامس من يناير2015 ، قامت بتنفيذ (36,969) إزالة حالة تعدى على نهر النيل متنوعة بين مباني سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت : - محافظة القاهرة (945) إزالة محافظة الجيزة(2008) إزالة - القليوبية (2659) - الغربية (4727) - المنوفية (2609) - البحيرة (3522) - كفر الشيخ (2887)- الدقهلية (3853) - دمياط(3270) - بني سويف(874) – المنيا(3206 ) - أسيوط (775) - سوهاج (1867) - قنا (1321) - الأقصر (1400) - أسوان (1046).. ونوه م. علاء بأن بأن كافة الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة.

وأفاد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أن القطاع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات نفذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017 ، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ عدد 61,648 ألف إزالة بالوجهين القبلي والبحري شملت إزالة عدد 230 مخالفة بمحافظة أسوان ، وعدد 1576 إزالة بمحافظة قنا ، 1960 إزالة بمحافظة سوهاج وكذلك 5441 إزالة بمحافظة أسيوط و 2001 إزالة فى محافظة بنى سويف، 2602 إزالة بمحافظة المنيا و 4585 إزالة بمحافظة الفيوم 1468 إزالات بمحافظة الجيزة و1341 إزالة بمحافظة الإسماعيلية .. إضافة إلى 1145 إزالة بمحافظة دمياط و 3249 إزالة بمحافظة الشرقية ، وأيضاً 4434 إزالة بمحافظة الدقهلية .. إلى جانب 4105 إزالة بمحافظة القليوبية 9172 إزالة بمحافظة المنوفية ، وكذلك 12522 إزالات بمحافظة الغربية علاوة على 1793 إزالات بمحافظة كفر الشيخ ، وأيضاً 1378 إزالة بمحافظة الإسكندرية ، و2646 إزالة بمحافظة البحيرة ، وقد تنوعت الإزالات ما بين مباني خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.

كما أفـــاد المهندس السيد على شلبى رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة ومنذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل قامت بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 37,161 إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية ..

وأضاف سيادته بأن الإزالات تضمنت تنفيذ عدد(11451) إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا كما تم تنفيذ (437) إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء، وكذلك عدد(6771) إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا ، بالإضافة إلى عدد (3623) إزالة بإقليم غرب الدلتا، فضلا عن تنفيذ عدد (6088) إزالة بإقليم مصر الوسطى . إلى جانب تنفيذ عدد (8791) إزالة بإقليم مصر العليا.

جدير بالذكر بأن الإزالات تنوعت ما بين مبانى خرسانية أو مبانى بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.