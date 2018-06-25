video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 05:45 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يسيطر على مساحات شاسعة فى بادية دير الزور

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:31 ص
الجيش السورى يسيطر على مساحات شاسعة فى بادية دير الزور الجيش السورى
وكالات
إضافة تعليق

تمكنت وحدات من الجيش العربى السورى من استعادت مساحات جديدة شاسعة فى بادية دير الزور، عقب القضاء على إرهابيى "داعش"، الذين تسللوا إليها مؤخرا.

وأفاد مصدر عسكري، بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة نفذت عملية مركزة على أوكار داعش، استعادت خلالها السيطرة على منطقة تقدر مساحتها بألف و88 كلم مربع، وتصل غرب منطقة البوكمال الحدودية مع العراق.

وأشار المصدر إلى أن عمليات الجيش أسفرت أيضا عن القضاء على أعداد كبيرة من المسلحين وتدمير عتادهم الحربي.

واستعاد الجيش الأربعاء الماضى السيطرة على المنطقة الواقعة بين قرية معيزيلة والمحطة الثانية وفيضة بن موينع، ومشطت مساحات واسعة من ريف دير الزور، وأحكم بالتعاون مع القوات الحليفة السيطرة الكاملة فى ديسمبر الماضي، على كامل حوض الفرات.

وتقدم القوات الأمريكية المنتشرة فى منطقة التنف الدعم بالأسلحة والوسائل اللوجستية لما تسميه بـ"المعارضة المعتدلة"، وتقيم لهم معسكرات للتدريب تحت إشراف قوات خاصة، وتحولت المنطقة فى الأشهر الأخيرة إلى نقطة لانطلاق المسلحين لشن هجمات على عدد من المواقع والنقاط العسكرية فى البادية السورية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الدفاع الروسية: فصائل مسلحة تنضم للجيش السورى فى محاربة "جبهة النصرة" و"داعش"

سانا: الجيش السورى يواصل تقدمه فى ريف درعا الشرقى

مقتل 8 من الجيش السورى و6 من مسلحى داعش فى اشتباكات بـ"البادية"

الجيش السورى

دير الزور

سوريا

اخبار سوريا




لا تفوتك
استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

الجبلاية تحسم الجدل بشأن "خليفة" كوبر بعد مونديال روسيا.. اتحاد الكرة يبدأ رحلة التفاوض مع مدرب جديد.. مجلس أبو ريدة يرفض التعاقد مع مدرب وطنى.. حسن شحاتة آخر الحلول.. والمفاضلة بين رينارد وفيريرا وجريس

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

أردوغان ينصب نفسه ديكتاتورا على أنقاض تركيا.. الرئيس التركى يعلن فوزه رغم عدم إعلان النتائج.. المعارضة تتهمه بالتزوير والشرطة تسود بطاقات الاقتراع.. والانتخابات تشهد دماء وسقوط ضحايا.. وحزب الأكراد أكبر الصفعات

شاهد.. لقطات لا تفوتك من مباريات اليوم الـ 11 بكأس العالم

شاهد.. لقطات لا تفوتك من مباريات اليوم الـ 11 بكأس العالم

المواصفات الكاملة لهاتف LG الجديد Stylo 4

المواصفات الكاملة لهاتف LG الجديد Stylo 4

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة