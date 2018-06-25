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الإثنين، 25 يونيو 2018 02:37 م
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الثانوية الأزهرية: 44 حالة غش وشغب بامتحان الكيمياء

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:27 م
الثانوية الأزهرية: 44 حالة غش وشغب بامتحان الكيمياء امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
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أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى، اليوم الإثنين، الامتحان فى مادة الكيمياء، وسط حالة من الهدوء، حيث انقضى اليوم العاشر من امتحانات القسم العلمى دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للوقت المحدد للإجابة، وسادت اللجان حالة من الاستقرار والالتزام.
 
ورصدت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية بعض المخالفات بيانها كالتالي:- 
_ ضبط  ( 1 ) حالة غش بالمحمول وتم تحرير محضر بها.
_ ضبط  ( 3 ) حالات غش الكتروني وتم تحرير محضر بها. 
_ضبط  (26 ) حالة غش ورقي وتم تحرير محاضر بها.
_ضبط  ( 6 ) حالات تمزيق ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها.
_ضبط ( 6 ) حالات شطب علي  ورقة الإجابة وتم تحرير محاضر بها.
_ضبط  (2) حالة إخلال وشغب وتم تحرير محضر بها.
كما تم نقل طالبة بلجنة فتيات شبراخيت إلى المستشفى بسيارة الإسعاف في تمام الساعة 9.30  صباحًا ولم تعد إلى اللجنة.
واشاد قطاع المعاهد الأزهرية بالتزام أبنائه الطلاب بالتعليمات ونبذ الغش والاعتماد على النفس، ما يؤكد جدارتهم بالانتساب لهذه المؤسسة العريقة الساعية لخدمة الدين والوطن.

 


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