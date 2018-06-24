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الأحد، 24 يونيو 2018 04:47 م
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24 محضر غش لطلاب الأدبى بالثانوية الأزهرية فى امتحان اللغة الإنجليزية

الأحد، 24 يونيو 2018 03:06 م
24 محضر غش لطلاب الأدبى بالثانوية الأزهرية فى امتحان اللغة الإنجليزية امتحانات الثانوية الأزهرية
كتب لؤى على
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واصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي امتحانات نهاية العام حيث أدي اليوم الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى ( إنجليزى ) ولم ترصد أى شكاوى من صعوبة الامتحان أو خروجه عن المنهج المقرر، ولم يتم نشر أي كلمة تتعلق بالاختبار على أي من مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث راعى الامتحان مواصفات الورقة الامتحانية التى تدرب عليها الطلاب، وجاء فى مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المعهود بالعام الماضى والامتحانات التجريبية.
 
وأصدرت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية تقريرها وتضمن رصد بعض المخالفات وبيانها كالتالي :-  
 
ضبط  ( 1 ) حالة بالمحمول وتم تحرير محضر بها
 
ضبط  ( 1 ) حالة غش الكترونية وتم تحرير محضر بها
 
ضبط  ( 18 ) حالة غش ورقي باللجان  وتم تحرير محاضر بها
 
ضبط  (4 ) حالات إخلال وشغب  وتم تحرير محاضر بها
 
تم إلغاء ( 1 )عضوًا باللجان  وتحويله للشئون القانونية .
 

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الثانوية الازهرية

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

اللغة الانجليزية




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