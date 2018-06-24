وزير الصحة البريطانى يطلب التوقف عن التحذير من عواقب الانفصال عن أوروبا

رويترز

قال وزير الصحة البريطانى جيريمى هانت، اليوم الأحد، إن من غير اللائق لشركات مثل ايرباص إصدار تحذيرات بشأن نقل وظائف إلى خارج بريطانيا بسبب قرار الخروج من الاتحاد الأوروبى.

وقال الوزير لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "من غير اللائق على الإطلاق للشركات توجيه مثل هذه التهديدات وذلك لسبب واحد في غاية البساطة هو أننا في لحظة حرجة للغاية في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبى وما يعنيه هذا هو أنه ينبغى لنا الاصطفاف خلف تيريزا ماى للوصول إلى أفضل خروج ممكن من الاتحاد الأوروبى".

وأضاف قائلا "كلما قوضنا موقف تيريزا ماى كلما وصلنا إلى وضع هلامى سيكون كارثة حقيقية للجميع".

كانت ايرباص قد وجهت يوم الجمعة أعنف تحذير حتى الآن بشأن تأثير انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى قائلة إن الخروج بدون اتفاق سيضطرها لإعادة النظر فى وضعها على المدى البعيد ويعرض آلاف الوظائف البريطانية للخطر.