وزير الدفاع البريطانى يهدد بإسقاط الحكومة حال عدم حصول وزارته على أموال إضافية

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هدد وزير الدفاع البريطانى جافين ويليامسون، بإسقاط حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إذا لم يتم تخصيص مبلغ إضافى بقيمة 20 مليار جنيه إسترلينى لصالح القوات المسلحة البريطانية.

وقال ويليامسون - حسبما نقلت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية - "أنا من صنعتها (الحكومة)، وأستطيع أن أطيح بها"، وذكرت الصحيفة، أن هذه المطالبات جاءت عقب الإعلان عن أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية بصدد تلقى مبلغ 20 مليار جنيه إسترلينى إضافى هذا العام.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أكثر من 20 نائبًا فى البرلمان البريطانى من حزب المحافظين يهددون بالتمرد إذا لم تخصص وزارة الخزانة البريطانية ورئاسة الوزراء أموالًا أكثر لوزارة الدفاع، كما أن وزارات أخرى من بينها وزارة الداخلية البريطانية تطالب بتخصيص مزيد من الأموال لصالحها.