وزيرة الصحة: 29 مستشفى نموذجى تقدم خدمة طبية مميزة للمواطنين

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اختيار 29 مستشفى فى محافظات الجمهورية لتصبح مستشفيات نموذجية، تقدم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين، دون أى زيادة فى الأسعار الحالية .

جاء ذلك خلال اجتماعها التحضيرى اليوم، تمهيداً لإطلاق المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

يأتى ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لإحداث تغيير ملموس لدى المواطنين فى تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم بالتزامن مع الاجراءات التى تتم فى سياق خطة التطبيق المرحلي لقانون التأمين الصحى الجديد.

أوضحت وزيرة الصحة والسكان انه تم إختيار مستشفى فى كل محافظة لتكون مستشفى نموذجية، واختيار مستشفيى بمحافظتى القاهرة والأسكندرية، تقدم الخدمة الثلاثية وهى أعلى خدمة يمكن أن تقدم للمريض فى المستشفى، مشيرةً الى أن تلك المستشفيات سيكون بها جميع التخصصات مثل جراحات القلب المفتوح وزراعة النخاع والكلى والكبد، والمخ والأعصاب، والتخصصات الجراحية الدقيقة وتقدم كافة الخدمات الطبية وأضافت انه سيتم اعتماد تلك المستشفيات طبقاً للمعايير المصرية بما سيحقق تقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.

وكشفت وزيرة الصحة عن أسماء المستشفيات الـ 29، وهم مستشفيات الزهور ببورسعيد والسويس للتأمين الصحي بالسويس، والاسماعيلية العام بالاسماعيلية، وبني سويف العام ببني سويف، ومستشفيي سمالوط العام والمنيا للتأمين الصحي بالمنيا، ودمياط التخصصي، وبنها للتأمين الصحى بالقليوبية، والغردقة العام، ودمنهور التعليمى بالبحيرة، ومطروح العام.

وأشارت إلى أنه تم إختيار مستشفيى شرق المدينة وجمال عبدالناصر بالاسكندرية، وقنا للتأمين الصحى بقنا، ومبرة أسيوط للتأمين الصحى بأسيوط، والهلال للتأمين الصحى بسوهاج، والخارجة بالوادى الجديد، والاقصر الدولى بالاقصر، والمجمع الطبى للتأمين الصحى بالغربية، وشبين الكوم التعليمى بالمنوفية، بالإضافة الى مستشفى العريش العام بشمال سيناء، والطور بجنوب سيناء، والعجوزة بالجيزة، ومستشفيى أحمد ماهر التعليمى ومعهد ناصر بالقاهرة، والمنصورة الدولى بالدقهلية، والأحرار التعليمى بالشرقية، وكفر الشيخ العام، والفيوم للتأمين الصحى.