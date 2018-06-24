video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 11:39 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة قضايا الدولة تدرب 165 مستشارا من أبنائها على صياغة العقود

الأحد، 24 يونيو 2018 11:18 ص
هيئة قضايا الدولة تدرب 165 مستشارا من أبنائها على صياغة العقود المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
وجه المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة بعقد دورة تدريبية لـ 165 مستشارا من مستشاري الهيئة لصياغة العقود. 
 
وأكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن الدورة تأتى تفعيلا لنص المادة 196 من الدستور وما تضمنه من اختصاصات جديدة لهيئة قضايا الدولة فيما يتعلق بإعداد وصياغة العقود الإدارية والمدنية التى تبرمها الجهات التى تنوب عنها الهيئة حماية للمال العام.
 
 
وأشار إلى أن الدورة تعقد بمركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة برعاية المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة مدير المركز  يوم الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام بمحافظة الإسماعيلية.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ مصطفى مدبولى على تكليفه بتشكيل الحكومة

المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة

أخبار مصر

أخبار الحوادث

قضايا الدولة

الدستور

مركز الدراسات القضائية

المال العام




لا تفوتك
الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

الحكومة: المتحف المصرى يضم 100 ألف قطعة أثرية وسينقل مصر نقلة كبيرة سياحيا

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

فيديو.. الأمير الوليد بن طلال يجلس بجوار ابنته "ريم" أثناء قيادتها السيارة

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة بـ2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

حصاد اليوم العاشر من كأس العالم.. تونس تزيد أوجاع العرب بهزيمة ثقيلة أمام بلجيكا.. المكسيك تقترب من التأهل بفوز صعب على كوريا الجنوبية.. ألمانيا تقتل السويد بهدف الدقيقة 95.. وإصابة دموية لنجم الماكينات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة