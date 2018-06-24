هيئة قضايا الدولة تدرب 165 مستشارا من أبنائها على صياغة العقود

كتب أحمد إسماعيل

وجه المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة بعقد دورة تدريبية لـ 165 مستشارا من مستشاري الهيئة لصياغة العقود.

وأكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن الدورة تأتى تفعيلا لنص المادة 196 من الدستور وما تضمنه من اختصاصات جديدة لهيئة قضايا الدولة فيما يتعلق بإعداد وصياغة العقود الإدارية والمدنية التى تبرمها الجهات التى تنوب عنها الهيئة حماية للمال العام.

وأشار إلى أن الدورة تعقد بمركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة برعاية المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة مدير المركز يوم الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام بمحافظة الإسماعيلية.