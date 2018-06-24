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هدوء أمام لجان الثانوية العامة بمدرسة التوفيقية بشبرا والشرطة تؤمن من الخارج

الأحد، 24 يونيو 2018 09:28 ص
هدوء أمام لجان الثانوية العامة بمدرسة التوفيقية بشبرا والشرطة تؤمن من الخارج امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود راغب
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شهدت لجان مدرسة التوفيقية بشبرا بمحافظة القاهرة حالة من الهدوء د، تزامنا مع بدء امتحان طلاب الثانوية العامة بمواد الديناميكا وعلم النفس والاجتماع والأحياء.
 
 
وشهد محيط المدرسة تمركز عدد من أفراد الشرطة لتأمين سير الامتحانات، والحفاظ على الأمن والهدوء أمام اللجان تزامنا مع فترة الامتحانات.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر بدأت الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 
 

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تسريب امتحان الديناميكا 2018

تسريب امتحان علم النفس




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