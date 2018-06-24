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"نيويورك تايمز": إصلاحات ولى العهد السعودى ستغير الشرق الأوسط والعالم

الأحد، 24 يونيو 2018 03:34 م
"نيويورك تايمز": إصلاحات ولى العهد السعودى ستغير الشرق الأوسط والعالم الأمير محمد بن سلمان - ولى العهد السعودى
إيمان حنا
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توقع الكاتب الأمريكى روجر كوهين فى مقال نشرته النيويورك تايمز، أن تؤدى الإصلاحات التى بدأها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى إطار رؤية المملكة 2030 إلى تغيير شكل العالم وليس المملكة فقط، لافتًا إلى أن الإصلاحات المجتمعية التى بدأها الامير فى الداخل سوف تنعكس بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط والعالم ككل.

 

وأشار الكاتب الأمريكى، إلى محاربة الأمير الفكر المتطرف، مؤكدًا على أن التطوير والتحديث فى السعودية التى تمثل قلب العالم الإسلامى هو أساس الاعتدال والتسامح على مستوى العالم، حيث تمتلك المملكة القدرة على التأثير على 2 مليار مسلم حول العالم.

 

وأكد الكاتب السياسى، على أن هناك تطور وتغييرات كبيرة طرأت على المجتمع السعودى ومدى تقبله للآخر وهذا من شانه نبذ التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أنه قضى فترة أسبوع فى المملكة بين الرياض وجدة وكانت تجربة مبهرة، متابعًا: "وجدت شعبا مفعم بالحيوية ومراكز تجارية حديثة تذكرك بهيوستن الأمريكية ".

 

ولفت كوهين، إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبدى إعجابه فى أكثر من مناسبة بالسياسات الجريئة التى انتهجها الأمير محمد بن سلمان للتصدى للإرهاب وتهديدات طهران للمنطقة.

 

وكانت المملكة قد بدأت اليوم تطبيق القرار التاريخى بالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، وهو الحدث الذى لاقى اهتماما وترحيبا عربيا ودوليا والتقطت القنوات التليفزيونية حول العالم اللحظات الأولى لانطلاق السعوديات بمركباتهن فى شوارع المملكة.


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