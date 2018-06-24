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الأحد، 24 يونيو 2018 06:29 م
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ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية

الأحد، 24 يونيو 2018 06:00 م
ننشر نموذج إجابة وتوزيع درجات مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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ينشر "اليوم السابع" نموذج الإجابة الخاصة بمادة علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة، والذى أدى فيه الطلاب اليوم الأحد، وأشاد الطلاب بسهولة الأسئلة مؤكدين أنها مباشرة ومن كتاب الوزارة.
 
 
كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
 
 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(1)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(2)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(3)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(4)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(5)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(6)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(7)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(8)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(9)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(10)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(11)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(12)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(13)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(14)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(15)
 
نموذج-إجابة-وتوزيع-درجات-مادة-علم-النفس-والاجتماع-لطلاب-الثانوية-(16)
 
 
 

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