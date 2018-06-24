مميش: عبور 428 سفينة قناة السويس بحمولة 27.2 مليون طن فى 8 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ 8 أيام الماضية من الجمعة قبل الماضية، وحتى الجمعة الماضية ، عبور 428 سفينة بحمولة 27.2 مليون طن.

وأكد الفريق مميش فى تصريحات صحفية، على أن الأرقام القياسية التي تسجلها حركة الملاحة بالقناة، تُعد مؤشراً هاماً يعكس تحسن حركة التجارة العالمية والتطورفي صناعة النقل البحري واتجاه الترسانات العالمية لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، وهوما أستعدت له إدارة القناة بنظرة إستباقية من خلال تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً بزيادة طاقتها العددية والإستيعابية، هذا بالإضافة إلى إتباع سياسات تسويقية جاذبة لتشجيع الخطوط الملاحية الكبرى على إستخدام قناة السويس بدلاً من الطرق البديلة الأخرى.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الجمعة عبرت القناه51 سفينة بحمولة 3.3 مليون طن كما عبرت يوم السبت 55 سفينة بحمولة 4.2 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 44 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن من الإتجاهين، فيما عبرت يوم الأثنين 38 سفينة بحمولة 2.2 مليون طن، كما عبرت يوم الثلاثاء 58 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن، وعبرت 55 سفينة قناة السويس يوم الأربعاء بحمولة 3.5 مليون طن، فيما عبرت يوم الخميس 46 سفينة قناة السويس بحمولة 3.8 مليون طن، وعبرت يوم الجمعة 54 سفينة بحمولة 3.8 مليون طن من الإتجاهين، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 8 أيام فقط إلى 428 سفينة بحمولة 27.2 مليون طن.