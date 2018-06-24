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"مصر تحارب داعش" يتصدر تويتر وسط إشادات كبيرة بجهود الدولة لمكافحة الإرهاب

الأحد، 24 يونيو 2018 09:14 م
"مصر تحارب داعش" يتصدر تويتر وسط إشادات كبيرة بجهود الدولة لمكافحة الإرهاب داعش -أرشيفية -
كتب هيثم سلامة
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تصدر هاشتاج "مصر تحارب داعش" قائمة الأكثر تداولاً على موقع "تويتر"، بعد العمل الذى تبذله الدولة فى حربها الواسعة على الإرهاب.

وغردت أمينة إسماعيل: "معًا ضد الإرهاب.. النائب العام يطالب الإنتربول بالقبض على 3 أشخاص من تنظيم داعش في ليبيا بتهمة التخابر على مصر وخطف مصريين إن شاء لله مصر آمنة طول ما فيها شعب وجيش ورئيس بيخافوا عليها".

 

 

معا ضد الأرهاب

 

معا ضد الأرهاب

وكتب مصطفى شلبى: "تسلم يا جيش بلادى العظيم حفظ الله مصر، حفظ الله الجيش المصرى درعًا وسيف"، وأضاف محمد عشرى: "لأبطال الجيش المصرى يرحل الجسد وتبقى الروح والبطولات".

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وقال محمود: "داعش هى إحدى بنات جماعة الإخوان المصنفة إرهابية في مصر وروسيا وعدد من الدول العربية وما هى إلا أقنعة تبدلها الجماعة لإخفاء هويتها والتحايل على المجتمع الدولي وبعون الله ثم إرادة الشعب وعزيمة جيشه العظيم يتم اقتلاع جذور الإرهاب من سيناء و العالم.. لا للإرهاب".

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وأضاف آخر: "شوفناهم وهما بيقتلوا بعض عشان يتهموا الجيش والشرطة قبل كده - أيام وكستك المجيدة في يناير - وطبعا التكرار بيعلم الشطار - اللي بيسخنك أول واحد هايقفل باب بيته على أولاده بعد ما يبعتلك اللى يقتلك اللهم بلغت".

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مصر تحارب داعش

داعش

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