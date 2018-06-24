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مصرع طالب فى حادث تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان

الأحد، 24 يونيو 2018 11:33 ص
مصرع طالب فى حادث تصادم سيارتين بالعاشر من رمضان جثة - ارشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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لقى طالب بكلية التمريض جامعة الزقازيق، مصرعه، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بمفارق المجاورة 43 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بمفارق المجاورة 43 بالعاشر من رمضان، ما أسفر عن مصرع "حسن عبدالله عبدالعاطى" 19 عامًا، طالب بكلية التمريض جامعة الزقازيق، مُقيم بالمجاورة 46 بالعاشر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "القنايات" المركزى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

 


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