مركز بحوث الشرطة يعقد أولى الدورات التدريبة للأفارقة فى القاهرة برعاية إيطالية

كتب محمود عبد الراضى

عقد مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، أولى الدورات التدريبية لعدد من كوادر الشرطة الأفريقية من 22 جنسية على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، وفقًا لبروتوكول عقدته مصر مع إيطاليا.

جاء ذلك بعد عقد جلسات مشتركة عديدة بين الجانبين المصرى والإيطالى لتنظيم ورش العمل، والاستفادة من الكوادر الأمنية المصرية، فى مجال مكافحة الجرائم وقدرتها الفائقة فى التصدى لها، والاستفادة من مدى ما وصلت إليه مصر من كفاءة فى العلوم الأمنية.

وكان رئيس أكاديمية الشرطة، ممثلًا عن وزارة الداخلية المصرية، و"ماسيمو بونيتمبى" مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية، وقعا بروتوكول تعاون أمنى مشترك "إيطالى ـ أوروبى"، ويقوم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة من خلاله بتولى تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالبروتوكول بتدريب 360 من الكوادر الأفريقية في مصر بتمويل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي.