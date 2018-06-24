مجلس الوزراء يهنئ المستشار حنفى جبالى بتنصيبه رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

كتبت هند مختار

تقدم مجلس الوزراء، في بيان له، بالتهنئة إلى المستشار الدكتور حنفى على جبالى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد اختياره من جانب الجمعية العامة للمحكمة، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.

وأعرب المجلس عن تقديره للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن، المنتهية رئاسته للمحكمة الدستورية العليا، وذلك على ما بذله من جهد مخلص خلال توليه المسئولية، كما أعرب المجلس عن تمنياته للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية، بالتوفيق وسداد الخطى في أداء مهام منصبه، الذي يعد إضافة إلى السجل المشرف للمستشار الجليل خلال سنوات عمله في سلك القضاء، وما قدمه من أبحاث وإسهامات فى مجال القضاء الدستورى.