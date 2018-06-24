كوريا الشمالية تدعو للتنفيذ الصادق لاتفاقية القمة التاريخية بين زعيمها وترامب

بيونج يانج (أ ش أ)

دعت وسائل الإعلام فى كوريا الشمالية اليوم الأحد، إلى التنفيذ الصادق لاتفاقية القمة التى عقدت هذا الشهر مع الولايات المتحدة، بعدما وافقت الدولة الشيوعية على إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية 1950.

وذكر موقع (أورى مين زوكيرى) الحكومى الكورى الشمالى" أن موقفنا الثابت الذى لا يتزعزع أسهم فى فتح مستقبل جديد للسلام والأمن العالميين، ومن خلال التطبيق المخلص للبيان المشترك الذى أعلنته كوريا الشمالية والولايات المتحدة، سنقوم بواجبنا باحترام مسئوليتنا تجاه معالجة التوترات المستمرة منذ عقود والعلاقات العدائية وفتح عهد جديد من التعاون بين الشمال والولايات المتحدة".

وأيدت وسائل إعلام كورية شمالية أخرى هذا الاتجاه مثل موقع (جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية) الإلكترونى الذى ذكر أن الطريق إلى تنفيذ البيان المشترك بين الشمال والولايات المتحدة هو السبيل إلى تأمين المصالح المشتركة لشعبى البلدين والسلام والأمن والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية والعالم.

يشار إلى أن الجيش الأمريكى قام بتحريك 100 قطعة خشبية "للعبور المؤقت" إلى الحدود بين الكوريتين لاستلام رفات الجنود بالإضافة إلى نقل 158 تابوتا معدنيا إلى قاعدة أوسان الجوية فى إقليم كيونجكى.

وتعد عملية إعادة الرفات جزءا من اتفاقية 12 يونيو بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، والتى تتضمن أيضا إقامة علاقات ثنائية "جديدة" وبذل جهود مشتركة لبناء نظام سلام دائم ومستقر فى شبه الجزيرة.