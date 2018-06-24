قوات سوريا الديموقراطية تطرد تنظيم داعش من محافظة الحسكة

بيروت (أ ف ب)

طردت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أمريكيًا فلولَ تنظيم داعش، من محافظة الحسكة فى شمال شرق سوريا، على ما أفادت هذه القوات والمرصد السورى لحقوق الإنسان فى وقت متأخر السبت.

وسيطرت قوات سوريا الديموقراطية، وهى ائتلاف من المقاتلين الأكراد والعرب المدعومين من التحالف الذى تقوده واشنطن، على مساحات شاسعة من شمال سوريا وشرقها منذ العام 2015.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "انتهت قوات سوريا الديموقراطية من عمليات التمشيط فى 3 نقاط فى محافظة الحسكة كان داعش متمركزا فيها". وأضاف "الآن، لأول مرة منذ 2013، المحافظة خالية بشكل كامل من أى وجود لداعش".

من جهته أكد مدير المكتب الإعلامى لقوات سوريا الديموقراطية مصطفى بالى لفرانس برس فى وقت متأخر السبت أنه لم يعد هناك وجود لتنظيم داعش فى الحسكة. وقال "تم تحرير محافظة الحسكة بشكل كامل لأول مرة منذ 2013".

وفى الأول من مايو، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية اطلاق المرحلة "النهائية" من هجومها على تنظيم داعش فى شرق البلاد.