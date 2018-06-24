على خطى الإخوانى مرسى..أردوغان يعلن نفسه رئيسا قبل انتهاء فرز الأصوات(صور)

كتب – محمود محيى _ تصوير رويترز

بالرغم من عدم انتهاء عمليات الفرز وإعلان النتائج بصورة رسمية من جانب اللجنة العليا للانتخابات، وبضرب القانون والدستور عرض الحائط، أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان نفسه رئيسًا للجمهورية التركية منذ قليل.

وعلى خطى جماعة الإخوان الإرهابية فى انتخابات عام 2012 فى مصر باستباق إعلان نتائج الانتخابات بصورة رسمية وإعلان الإخوانى محمد مرسى رئيسًا للبلاد، أعلن أردوغان نفسه رئيسًا بالرغم من عدم إعلان النتائج رسميًا.

وكان قد علق مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض محرم إينجه، والذى يعد أقوى المنافسين للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، على النتائج الأولية المعلنة حتى الآن حول عملية التصويت، قائلًا: "وكالة الأناضول الحكومية تتلاعب فى نتائج الانتخابات. تنشر أخبار عن تقدم أردوغان فى الانتخابات، بفارق أصوات كبير. أخاطب مسؤولى ومراقبى الصناديق التابعين لنا، لا تحزنوا ولا تتركوا الصناديق أبدًا".

وكانت وكالة الأناضول للأنباء الحكومية، المسيطر عليها من قبل مقربين من أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم قد أعلنت تقدم أردوغان فى الصناديق المفتوحة حتى الآن بفارق كبير عن منافسه الأقوى محرم إيجنه، على حد زعمها.



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