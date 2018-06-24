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طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع - صور

الأحد، 24 يونيو 2018 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع - صور امتحانات الثانوية العامة
كتب ــ محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى
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بدأ، قبل قليل، طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مواد الأحياء والديناميكا للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، حيث يؤدى قرابة 603 آلاف طالب وطالبة امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير. 
 
قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة تابعت وصول صناديق الأسئلة فى مواعيدها المحددة لها قبل انطلاق الامتحانات فى التاسعة صباحا.
 
وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم التشديد على تفتيش الطلاب خلال دخولهم لجان الامتحانات للتأكد من عدم حيازة التليفون المحمول.
 
كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدون الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


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