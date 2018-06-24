ضبط 1666متهمًا هاربا من أحكام و3000 لتر سولار فى حملات أمنية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .

أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 1666متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط راغب .خ.ر 28 سنة ومقيم محلة كيل مركز أبو حمص المحكوم عليه في قضية جنايات مركز أبوحمص " مخدرات " والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد وضبط جمعة .ص.ا. ومقيم عزبة الشركة مركز المحمودية المحكوم عليه في قضية جنايات مركز رشيد " سرقة " والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 593 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية ، كما كما تم رفع وإزالة 328 إشغال طريق ثابت ومتحرك بدمنهور.

كما أسفرت الحمله عن ضبط أحمد .ش.ا 30 سنة عاطل ومقيم قرية المهدية مركز أبو المطامير وبحوزته بندقية خرطوش متعددة الطلقات عيار 12 مم و طلقة من ذات العيار و ضبط عبد الرحمن .م.ع 39 سنة عاطل ومقيم قرية المهدية مركز أبو المطامير وبحوزته بندقية خرطوش متعددة الطلقات ، ضيف .م.ع.40 سنة عاطل ومقيم قرية النمرية مركز أبو المطامير وبحوزته بندقية خرطوش متعددة الطلقات ، عبد الجواد .م.ا 47 سنة عاطل ومقيم قرية كوم آمبو مركز أبو المطامير وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم ، هوارى .م.ش. 26 سنة عامل زراعى ومقيم النخلة البحرية أبو حمص وبحوزته طبنجة عيار9مم ، صلاح .ع.ع 39 سنة عاطل ومقيم قرية أبو كاشيك مركز أبو المطامير وبحوزته فرد روسي عيار 7.62×39 مم ، علاء .خ.ع 27 سنة عاطل ومقيم جناكليس مركز أبو المطامير وبحوزته فرد خرطوش ، علاء .م. 25 سنة عاطل ومقيم القرنشاوى قسم كفر الدوار وبحوزته 10طلقات خرطوش عيار 12 مم .