ضبط 1666متهمًا هاربا من أحكام و3000 لتر سولار فى حملات أمنية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 1666متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط راغب .خ.ر 28 سنة ومقيم محلة كيل مركز أبو حمص المحكوم عليه في قضية جنايات مركز أبوحمص " مخدرات " والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد وضبط جمعة .ص.ا. ومقيم عزبة الشركة مركز المحمودية المحكوم عليه في قضية جنايات مركز رشيد " سرقة " والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.
كما تم تحرير 593 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية ، كما كما تم رفع وإزالة 328 إشغال طريق ثابت ومتحرك بدمنهور.
كما أسفرت الحمله عن ضبط أحمد .ش.ا 30 سنة عاطل ومقيم قرية المهدية مركز أبو المطامير وبحوزته بندقية خرطوش متعددة الطلقات عيار 12 مم و طلقة من ذات العيار و ضبط عبد الرحمن .م.ع 39 سنة عاطل ومقيم قرية المهدية مركز أبو المطامير وبحوزته بندقية خرطوش متعددة الطلقات ، ضيف .م.ع.40 سنة عاطل ومقيم قرية النمرية مركز أبو المطامير وبحوزته بندقية خرطوش متعددة الطلقات ، عبد الجواد .م.ا 47 سنة عاطل ومقيم قرية كوم آمبو مركز أبو المطامير وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم ، هوارى .م.ش. 26 سنة عامل زراعى ومقيم النخلة البحرية أبو حمص وبحوزته طبنجة عيار9مم ، صلاح .ع.ع 39 سنة عاطل ومقيم قرية أبو كاشيك مركز أبو المطامير وبحوزته فرد روسي عيار 7.62×39 مم ، علاء .خ.ع 27 سنة عاطل ومقيم جناكليس مركز أبو المطامير وبحوزته فرد خرطوش ، علاء .م. 25 سنة عاطل ومقيم القرنشاوى قسم كفر الدوار وبحوزته 10طلقات خرطوش عيار 12 مم .
كما تم ضبط كل من: الغمرى .ع.ع.28 سنة عاطل ، نادر .ي.م. 25 سنة عاطل ، محمد .س.م 20 سنة عاطل ومقيمين بندر الرحمانية وبحوزتهم قطعة كبيرة الحجم لمسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 200 جرام ، مبلغ 4125 جنية ،عدد 3 هاتف محمول "بقصد الإتجار" ، محمد .ع.ا. 32 سنة عاطل ومقيم حى أبو عيسى مركز وادى النطرون وبحوزته 15 قطعه لمخدر الحشيش تزن حوالى 15 جرام ، عدد 4 قرص المخدر ، مبلغ 390 جنيهاً "بقصد الإتجار" عبدالحميد .ا.م 28 سنة حلاق ومقيم شبراريس مركز شبراخيت وبحوزته عدد 30 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام ، عدد 6 قرص مخدر ، مبلغ مالي 70 جنيه هاتف محمول " بقصد الإتجار "، فوزى .ع.ع 23 سنة عاطل ومقيم محله فرنوى مركز شبراخيت وبحوزته 9 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 180 جرام " بقصد الإتجار " السعيد .ع.ي 35 سنة عاطل ومقيم الصايم مركز شبراخيت وبحوزته 21 قطعة لمخدر الحشيش تزن حوالى 150 جرام ، 14 قرص مخدر ، مبلغ مالى 1500 جنية " بقصد الإتجار " ، سعد .ع.س 38 سنة عاطل ومقيم قرية لقانة مركز شبراخيت وبحوزته 800 قرص مخدر ، مبلغ مالى 335 جنية ، هاتف محمول " بقصد الإتجار " وتحررت المحاضر اللأزمة.
وفى ذات السياق، شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، بالتعاون مع مديرية التموين.
أسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط "م .ا.م" 46 سنة صاحب محطة وقود سيارات كائنة بمدينة شبراخيت لقيامه بتجميع كمية 3000 لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وضبط كل من "م .ش.م" 43 سنة صاحب مصنع لتصنيع المبيدات الزراعيه بدون ترخيص كائن بقرية العدل قسم غرب النوباريه و"ه.ع.ع" 37 سنة العامل بالمصنع لإدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمه وضبط 4500 عبوة مبيدات زراعيه مختلفة الأنواع والأحجام والأشكال وكميات كبيره من الإستيكارات والعبوات والكراتين الفارغه .
كما تم ضبط" م .م.د" 43 سنة قائد سياره لقيامه بتجميع على السياره قيادته كمية وقدرها 500ر2طن أسمده زراعيه مدعمه خاصه ببنك التنميه والإئتمان الزراعى .
أسفرت الحملة ايضا عن ضبط "ت .م.ح" 37 سنة قائد سياره لقيامه بتجميع عدد 60 إسطوانة بوتاجاز منزليه مدعمه على السيارة لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، بجانب ضبط " أ .ع.ش" 41 سنة صاحب مخزن أدوات كهربائية كائن بمركز كوم حماده، لحيازة أدوات كهربائية مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها، حيث تم ضبط 9200 لمبه وقطع أدوات كهربائية مختلفة.
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