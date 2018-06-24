شرطة النقل والمواصلات تضبط لصوص ورش القطارات وتعيد المسروقات

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، جهودها الأمنية باستهداف وضبط كافة صور الجرائم، و المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات ومواقف النقل العام
و أسفرت الجهود خلال الــ24ساعة الماضية عن ضبط كلٍ من "ع.أ.ع - 20 سنة، برصيف محطة سكك حديد الجيزة،، وبحوزته 3 لفافات لمخدر الهيروين وزنت حوالى 20 جرام.
كما تم ضبط م.م.ع 21 سنه ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين آخرهما قضية " تبديد "، حال قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بالسكة الحديد "عدد 7 شرائح ألومنيوم خاصة بنوافذ القطارات وزنت حوالى 25كيلو جرام من ورش محطة سكة حديد المنيا.
و ضبط. ج.ن.م 37 سنه حال قيامه بسرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد " 7 قطع فرامل حديدية خاصة بالقطارات وزنت جميعها 70 كيلو جرام) من داخل حوش محطة سكك حديد الزقازيق.
و ضبط ع.م.ص20 سنه ، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية " مخدرات " بالسجن لمدة 10 سنوات حال تواجده بموقف أتوبيسات
النقل العام بمنطقة الدويقة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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