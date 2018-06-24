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روسيا: انضمام سكوبى إلى الناتو خطأ وسيكون له عواقب

الأحد، 24 يونيو 2018 10:56 ص
روسيا: انضمام سكوبى إلى الناتو خطأ وسيكون له عواقب مبعوث روسيا بالاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف
موسكو (أ ش أ)
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قال مبعوث روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبى فلاديمير تشيجوف، اليوم الأحد،" إن انضمام سكوبى إلى الناتو خطأ وسيكون له عواقب، آملا فى أن يؤدى حل النزاع حول الاسم الدستورى لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة إلى تعزيز الاستقرار فى البلقان"..حيث صادق البرلمان المقدونى رسميا على الاتفاقية المشتركة مع اليونان لتغيير اسم البلاد إلى جمهورية مقدونيا الشمالية لحل النزاع بين الجانبين.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) عن المبعوث الروسى قوله فى حوار مع صحيفة (كاثيميريني) اليونانية:" فى رأيي، كان يجب حل هذا الموضوع منذ فترة طويلة، حتى يكون لدى البلدين علاقات حسن الجوار والتعاون، وبالنسبة إلى محتوى الاتفاقية، دعنا نرى كيف ستتطور الأمور، لأننا نعلم أن هناك ردة فعل مختلفة لدى البلدين".

وأشار تشيجوف، إلى أنه لا يريد التعليق على العمليات الدستورية قائلا: "أود التأكيد على أنه ينبغى تنظيم المزيد من تطوير العلاقات على أساس ثنائي، دون ضغوط من شخصيات أجنبية، على الرغم من أن هذه الاتفاقية، كما نأمل، ستعزز الاستقرار فى البلقان والتعاون بين البلدين، لا يمكن اعتباره ذريعة للانضمام السريع إلى التحالف العسكري".

ووقع وزيرا خارجية اليونان نيكوس كوتزياس، ومقدونيا نيكولا ديميتروف، اتفاقا يوم الأحد الماضى حول الاسم الدستورى الجديد للبلاد، جمهورية مقدونيا الشمالية، ووفقا لأطراف الأتفاقية، فإنه يمثل بداية حقبة جديدة فى العلاقات بين البلدين.

 


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