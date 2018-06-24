رئاسة زيمبابوى تستبعد إرجاء الانتخابات أو فرض حالة طوارىء عقب الانفجار

هرارى(أ ش أ)

استبعد المتحدث باسم المكتب الرئاسى فى زيمبابوى جورج شارامبا إرجاء الانتخابات أو فرض حالة طوارئ عقب الانفجار الذى وقع خلال اجتماع انتخابى للرئيس إيمرسون منانجاجوا.

وقال جورج شارامبا - حسبما ذكرت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية اليوم الأحد "إن الانتخابات التاريخية المزمع إجراؤها فى 30 يوليو المقبل ستجرى فى موعدها بالرغم من الانفجار الذى تسبب فى إصابة 41 شخصا بينهم نائبا الرئيس".

وأضاف "أن الرئيس لن يقوم بأى إجراءات انتقامية حتى يقدم المحققون الأدلة التى تفيد بضرورة توقيف ومحاكمة من تورطوا فى هذا الانفجار".

وكانت شرطة زيمبابوى قد فتحت تحقيقًا للوقوف على ملابسات هذا الانفجار الذى وقع بعد ثوان قلائل من خطاب منانجاجوا الذى ألقاه فى استاد رياضى بمدينة "بولاوايو" الزيمبابوية فى حضور حشد من مؤيديه.

يشار إلى أن منانجاجوا أصبح رئيسا لزيمبابوى فى نوفمبر الماضى، بعد تنحى الرئيس السابق روبرت موجابى وسط ضغط عسكرى وشعبى.