حملة لرفع الإشغالات والرقابة على المقاهى بحى المطرية فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية لحى المطرية، شرق القاهرة، برئاسة اللواء خالد المحمدى، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات، والرقابة على تراخيص المحال التجارية، بالتنسيق مع شرطة مرفق الحى وإدارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية بالحى.

واستهدفت الحملة إزالة تعديات المقاهى والمحلات التجارية وكل ما يعوق حركة مرور المشاة بشارع الحرية وأسفرت الحملة عن اخلاء الرصيف المواجه لمستشفى المطرية وسوق الخميس بطول اكثر من كيلو متر وتحرير محاضر اشغال للمخالفين وتم ايداع الحرز مخزن الحى.

كما شنت أجزة حى المطرية أيضا حملة اشغالات على محطات المترو وشارع ترعة الجبل وشارع الترعة التوفيقية وتم رفع سيارة متهالكة ورفع العديد من الاشغالات وتحرير محاضر للمخالفين وتسليم الحرز للمخزن.



حملة لرفع الاشغالات بالمطرية



حملة لرفع الاشغالات بالمطرية



حملة لرفع الاشغالات بالمطرية



حملة لرفع الاشغالات بالمطرية



حملة لرفع الاشغالات بالمطرية



حملة لرفع الاشغالات بالمطرية