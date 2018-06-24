حرس السواحل الليبى: إنقاذ 361 مهاجرا غير شرعى شمال مدينة الخمس

تمكنت دورية لحرس السواحل الليبى القطاع الأوسط (زورق زوارة)، الأحد، من إنقاذ عدد 361 مهاجرا غير شرعى، من بينهم 44 طفلا، و88 امراة، كانوا على متن قاربين مطاطيين.

وقال المتحدث الرسمى باسم حرس السواحل الليبى العميد أيوب قاسم فى بيان صحفى، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن المهاجرين غير الشرعيين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، مؤكدا أن عملية الإنقاذ تمت 33 ميلا شمال منطقة الخمس.

وأوضح العميد أيوب قاسم أنه تم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الإنزال الخمس، مؤكدا أنه عقب تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء الخمس.