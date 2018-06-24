video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 24 يونيو 2018 05:28 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

تفكيك شبكة دعارة أطفال تعمل فى فنزويلا وكولومبيا والبرازيل

الأحد، 24 يونيو 2018 03:50 م
تفكيك شبكة دعارة أطفال تعمل فى فنزويلا وكولومبيا والبرازيل الدعارة
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إنه تم تفكيك عصابة دعارة أطفال تعمل فى فنزويلا وكولومبيا والبرازيل من قبل السلطات الفنزويلية، وتلك العصابة تتكون من 8 أشخاص.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم سراح ثلاثة أطفال كانوا بحوزة العصابة، تقل أعمارهم عن 15 عاما فى أحد الفنادق فى مدينة سان كريستوبال (الحدود الغربية مع كولومبيا).

 

وقال فريدى برنال، ممثل الحكومة فى ولاية "تاشيرا": "لقد تم القبض عليهم فى سان كريستوبال وكانوا مستعدين لبيعها لشبكة الدعارة فى كولومبيا".

 

وأضاف برنال "تفكيك عصابة دولية لدعارة الأطفال والخطف والاتجار بالنساء، واتهام المعتقلين من "القصر مجند للدعارة فى سان كريستوبال ومن ثم بيعها مثل الحيوانات فى كولومبيا".

 

وقال المسئول، إن التحقيقات تهدف أيضا إلى تحديد مكان وجود العديد من المراهقين الذين تم الإبلاغ عن اختفائهم، مضيفا: "المعتقلين تم إدانتهم بالفعل بسبب اغتصاب فتاتين آخريين فى الخامسة عشرة من العمر رفضا المشاركة فى هذه الشبكة".

 

وحذرت المنظمات غير الحكومية الفنزويلية من أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة دفعت مئات دولة نفطية من الناس على ممارسة البغاء ويزيد من مخاطر أن القصر الوقوع في أيدى عصابات الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسى.

 

وتشترك كولومبيا وفنزويلا في حدود يسهل اختراقها تبلغ 2219 كيلومترا تعمل فيها عصابات مهربى المخدرات ومهربى الوقود، ضمن منظمات غير قانونية أخرى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أزمة الهجرة والشراكة الاقتصادية على طاولة محادثات نائب رئيس وزراء ايطاليا مع السراج

خبير سياسى تركى: أرودغان يأخذ تركيا إلى حرب أهلية كاملة

فنزويلا

شبكة دعارة

كولومبيا

تهريب المخدرات

الازمة الاقتصادية

ازمة اجتماعية




لا تفوتك
الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

الأهرام سبورت يضم طارق حامد وعلى جبر من الزمالك بـ5 ملايين دولار

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

التعليم: أسئلة امتحان الأحياء للثانوية المتداولة على صفحات الغش غير صحيحة

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

صور.. "أمن الجيزة" يكشف غموض مقتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه بعد مرور 5 أيام.. الأب وراء ارتكاب الجريمة ويعترف: خفت عليهم من الفقر بعد خسارة ثروتى فى البورصة.. والتحريات تكشف: يعانى من مرض نفسى

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

للمرة الأولى فى تاريخ المملكة.. اليوم المرأة السعودية تقود سيارتها وسط اهتمام دولى.. المشاهير يوثقون اللحظات الأولى وفرحة السعوديات بعد الانطلاق.. تخصيص مواقف خاصة للنساء.. وسعوديات: شكرا خادم الحرمين.. فيديو

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

القبض على قاتل حفيدتى الفنان المرسى أبو العباس وزوجة ابنه فى بولاق

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

قبل موقعة مونديال روسيا.. 3 مباريات لا تنسى بين مصر والسعودية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة