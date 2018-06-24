تجديد حبس 4 شباب متهمين بخطف فتاة قاصر واغتصابها بأكتوبر 45 يومًا

كتب أحمد الجعفرى

قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس 4 شباب متهمين بخطف فتاة قاصر واغتصابها بمدينة 6 أكتوبر45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ فى الاتهامات المسندة إليهم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين الأربعة اختطفوا المجنى عليها أثناء عودتها إلى منزلها فى ساعة متأخرة من الليل واقتادوها إلى منطقة معزولة، وتناوبوا الاعتداء عليها جنسياً، وأنه فور الانتهاء من فعلتهم فروا وتركوا الفتاة فى حالة إعياء شديد، وأنها توجهت إلى أجهزة الأمن وحررت بلاغاً اتهمتهم فيها بخطفها والاعتداء عليها جنسيا.ً

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الـ4 بعدما تم تحديد هويتهم، ورصد الأماكن التى يترددون عليها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.