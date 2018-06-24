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بقالو تموين الجيزة يطلبون هامش ربح 7%.. وشعبة الأغذية: الحل الأسبوع المقبل

الأحد، 24 يونيو 2018 05:42 م
بقالو تموين الجيزة يطلبون هامش ربح 7%.. وشعبة الأغذية: الحل الأسبوع المقبل اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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طالب بقالو التموين برفع هامش الربح، بعد تحمل تكاليف النقل، وخاصة بعد زيادة أسعار المحروقات، حيث أرادوا رفع هامش الربح من 2% إلى 7%، خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، التي شكلت عبئا على بقال التموين، مناشدين وزير التموين الدكتور على المصيلحي، بالنظر في هذا المطلب.

التاجر يعاني خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء

وبدوره قال سكرتير عام شعبة السلع الغذائية بغرفة الجيزة محمد الديب، إن التاجر أصبح يعاني خاصة بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية والكهرباء، الأمر الذي عرض التاجر لخسائر، بالإضافة إلى عدم توافر السلع الغذائية والمنظفات العالية الجودة في المخازن، الأمر الذي جعله يشتري البضائع من الخارج من أجل الحفاظ على الزبون.

الأرز خارج بطاقات التموين

وأكد سكرتير شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات لـ اليوم السابع، أن ما يتوفر في المخازن التابعة لوزارة التموين هو الزيت والسكر فقط، ولا توجد المكرونة التي تم تبديلها مكان الأرز، مؤكدا أن الأرز تم إزالته بشكل نهائي من بطاقات التموين، وأن أسعار السكر في بطاقات التموين أعلى من السكر الحر، بمقدار جنيه واحد، مطالبا بضرورة تخفيض سعر السكر أو بيعه بسعر السوق الحر، حيث يباع في التموين بـ 9.5 جنيه.

وناشد "الديب" ، وزير التموين بضرورة تشكيل لجنة على أرض الواقع من كافة الجهات المعنية بالأمر، ودراسة المشاكل التي يعاني منها بقالو التموين، حتى يتم حلها، وتقديم خدمة جيدة للمواطن.

اجتماع لمناقشة سبل الحد من تداعيات زيادة أسعار

من ناحيته قال يحيى كاسب، رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، إنه من المقرر عقد اجتماع مع الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبوع المقبل، لمناقشة سبل الحد من تداعيات زيادة أسعار الوقود على تكلفة المنتج النهائي، خاصة مع ارتفاع تعريفة نقل البضائع.

وأكد كاسب، مناقشة ارتفاع هامش ربح التجار بواقع 10%، بعد زيادة التكلفة الإنتاجية واللوجستية عقب زيادة أسعار الطاقة، لافتا إلى أن زيادة هامش الربح لن يؤثر على سعر المنتج النهائى بشكل كبير.

 

هناك منتجات يحتسب هامش ربحها 10 قروش

وأشار كاسب، إلي أن هامش الربح يختلف من سلعة إلى أخرى وعلى حسب السعر الأساسى، مشيرا إلى وجود منتجات يحتسب هامش ربحها 10 قروش وأخرى 25 قرشا.

وأوضح ، أنه من المقرر خلال الاجتماع مناقشة جمعيات النقل المسئولة عن نقل البضائع بين المحافظات وحثها على خفض الزيادة الفعلية لتعريفة النقل فى محاولة لتثبيت سعر السلع ، لافتا إلى أن نسبة ارتفاع النقل تصل إلى 1% إلا أنه سيتم المطالبة بأن تصل إلى نصف فى المائة.

 

 

 


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