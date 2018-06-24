باكستان: هجمات الحوثيين بالصواريخ تجاه السعودية تهدد العالم الإسلامى

كتب مصطفى عنبر

حذرت باكستان من الخطر الذى تمثله الميليشيات الحوثية فى اليمن على أمن المنطقة، وعدت الهجمات المتكررة التى تنفذها هذه الميليشيات بالصواريخ تجاه المملكة العربية السعودية، تهديدا للعالم الإسلامى.

كمل أعربت باكستان عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية فى اليمن، وحثت جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، موضحة أن التسوية السياسية فقط هى التى تضمن سلام دائم فى هذا البلد.

جاء ذلك على لسان مساعد وكيل وزارة الإعلام الباكستانية شفقت جليل، خلال مشاركته فى اجتماع وزراء إعلام التحالف لدعم الشرعية فى اليمن الذى عقد أمس فى جدة، برئاسة وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ومشاركة وزراء الإعلام والمسئولين عن الإعلام فى دول التحالف.

وقال وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم، إن باكستان تدعم جميع جهود السلام فى اليمن، وتتطلع إلى وقف مبكر للأعمال العدائية لاستعادة السلام والهدوء، كما أنها تريد تخفيف حدة الأزمة الحالية والشروع المبكر فى المفاوضات بين الفصائل المتناحرة لاستعادة السلام فى اليمن، مشيرًا إلى أن باكستان تدعو إلى استعادة شرعية الحكومة الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادى، وإبعاد القوات المتمردة من المناطق التى احتلتها، بما فيها صنعاء.

ولفت "جليل" الانتباه إلى قرار البرلمان الباكستانى فى 10 أبريل 2015م، الذى أقر مبادئ الشرعية فى اليمن وعزز أيدى الحكومة لأداء دور إيجابى وبنّاء.

وقال مساعد وكيل وزارة الإعلام الباكستانية، إنه بالرغم من مضى أربع سنوات على الأزمة فى اليمن، إلا أن السلام فى هذا البلد ما زال بعيد المنال بالرغم من الجهود الدؤوبة التى بذلها المجتمع الدولى، مشيرًا إلى دور العوامل غير الحكومية فى الصراع باليمن، لا سيما الميليشيات الحوثية، وأن هذه العوامل تشكل مصدر قلق خاص لجميع دول المنطقة، وأن هجماتها المتواصلة على السكان المدنيين فى المملكة العربية السعودية، تعد تهديدًا للعالم الإسلامى بأكمله.

وأكد شفقت، على أن باكستان مهتمة بالوضع الإنسانى فى اليمن، ودعت إلى بذل المزيد من الجهود المتضافرة على المستوى العالمى للتخفيف من معاناة الشعب اليمنى.

وأعرب "جليل" عن تقدير باكستان لإسهام مركز الملك سلمان للإغاثة والمساعدات الإنسانية فى العديد من المشاريع الإنسانية فى اليمن منذ عام 2015م.

وقال مساعد وكيل وزارة الإعلام الباكستانية، إن باكستان رحبت بالجهود السخية التى يبذلها المجتمع الدولى، بما فيها جهود الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى، لمساعدة الشعب اليمنى من خلال توفير المساعدات الإنسانية التى تمس الحاجة إليها، لافتًا إلى أن باكستان تبرعت بمساعدات غذائية قيمتها مليون دولار أمريكى لليمن العام الماضى.