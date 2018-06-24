انتحار طالبة لمرورها بأزمة نفسية بسبب صعوبة امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة

البحيرة – ناصرجودة وجمال ابو الفضل

انتحرت طالبة بمركز دمنهور بالبحيرة، إثر تناولها حبوب حفظ الغلال السامة، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب عدم تحقيق نتائج مرضية فى امتحانات الثانوية العامة.

وكان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وطبقا للتحريات الأولية التى قام بها المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، تبين مصرع "س.ال" 17 سنة مقيمة بقرية الحجانية التابعة لمركز دمنهور إثر تناولها حبوب حفظ الغلال السامة لمرورها بأزمة نفسية حادة وصلت إلى حد الانهيار العصبى، وذلك لصعوبة مواد الثانوية العامة خاصة مادة الفيزياء، وتم نقل الطالبة إلى المستشفى العام ولفت أنفاسها الأخيرة فور وصولها المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.