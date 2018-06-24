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الكويت تدين تفجير استهداف تجمعًا انتخابيًا جنوبى زيمبابوى

الأحد، 24 يونيو 2018 07:40 م
الكويت تدين تفجير استهداف تجمعًا انتخابيًا جنوبى زيمبابوى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر
الكويت (أ ش أ)
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استنكر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، التفجير الذى استهدف تجمعًا انتخابيًا فى محافظة بولاوايو جنوبى زيمبابوى أمس، وأسفر عن سقوط عدد من الجرحى.

وأكد أمير الكويت، خلال برقية بعثها إلى الرئيس الزيمبابوى إيمرسون دامبودزو منانجاجوا، إدانة الكويت لهذا العمل الإجرامى الشنيع الذى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة أمن واستقرار زيمبابوي، معربا فى الوقت نفسه عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتين مماثلتين، أعربا خلالهما عن تأثرهما بالحادث، راجين للمصابين سرعة الشفاء والعافية.

ومن جانبه، بعث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم برقيتى عزاء إلى رئيس البرلمان فى زيمبابوى جاكوب مودندا، ورئيسة مجلس الشيوخ إدنا مادزونجوي، فى ضحايا التفجير.

وأعرب الغانم -خلال برقيتى العزاء- عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا التفجير الإرهابي، مؤكدا استنكاره التام لمثل هذا العمل الإرهابى الشنيع.

وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتى على الموقف المبدئى لبلاده الرافض لكل أشكال الإرهاب.  

 


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