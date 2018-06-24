القنصل الأمريكى من الإسكندرية: ندعم استمرار تقدم مصر واستقرارها

أكدت نانسى كوربت القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فى الإسكندرية، دعمها لإقامة وتعزيز العلاقات والشراكات بين مصر والولايات المتحدة، قائلة: مع استمرار تقدم مصر على كافة المستويات ولعب دور ايجابى فى الاستقرار الاقليمى والنمو الاقتصادى، ستجد أن الولايات المتحدة والشعب الأمريكى على استعداد للدخول فى الشراكة معها وتشجيعها على النجاح.

أضافت كوربت فى كلمتها باحتفالية يوم استقلال أمريكا فى ذكرى مرور 240 سنة على استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن بريطانيا العظمى، بحضور نائب رئيس البعثة دوروثى شيا، ومديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر شيرى كارلين، وكبير مسئولى وزارة الدفاع الجنرال رالف جروفر.

وقالت كوربت، لدينا جميع العقائد ونؤمن بكافة أنواع الأفكار المختلفة لكن ولاءنا للاعتقاد بأن الناس خلقوا جميعا متساويين وأنهم على حد سواء لهم الحق فى الحياة والحرية والسعى وراء السعادة، وفى أرض يمكن أن تتحقق فيها الفرص من قبل أى شخص لديه حلم وتصميم مضيفة: هذا ما يربطنا سويا.

و أشارت كوربت إلى أن الأمريكيين يحبون هذه العطلة باعتبارها عطلة حكومية، وهى مناسبة مهمة للقاء الأصدقاء والعائلة فى الرحلات وحفلات الشواء لتناول الأطعمة الخاصة مثل الدجاج وسلطة البطاطس وخبز الذرة أثناء الاستماع إلى الحفلات الموسيقية فى الهواء، وهى فرصة لنحتفل باستقلال بلدنا وحريتها وإنجازاتها ومساهمات مجتمعنا المتنوع فى العالم.

وأوضحت كوربت، أن الأمريكيين والمصريين متشابهون فى حبهم لبلداننا واستعدادنا لحمايتها بأمانة وكذلك مساعدة الآخرين الذين يهددهم الطغيان. وقالت كوربت: أشرف أن نحتفل بالتزامن بالحرية مع الأصدقاء والشركاء حول العالم قائلة: أنا شخصيا لا استطيع أن أتخيل طريقة أفضل للاحتفال بعيد ميلاد أمريكا من كونى معكم فى الإسكندرية. أضافت كوربت: نقدر شراكاتنا مع مصر ودبلوماسينا وموظفينا فى المدينتين، الاسكندرية والقاهرة، يعملون يوميا لتحقيق أهدافنا المشتركة، وتعزيز التفاهم المتبادل.