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الصحة: تقديم خدمة طبية لـ 41 طالب خلال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية اليوم

الأحد، 24 يونيو 2018 05:12 م
الصحة: تقديم خدمة طبية لـ 41 طالب خلال امتحانات الثانوية العامة والأزهرية اليوم وزيرة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم،  تقديم الخدمة الطبية لـ 41 حالة مرضية من طلاب الثانوية العامة والأزهرية، خلال امتحانات اليوم الأحد.
 
وأوضحت وزارة الصحة والسكان فى بيان اليوم الدكتور أنه تم إسعاف 37 حالة بموقع اللجان، وغادروا بعد تلقيهم الرعايه الطبيه اللازمة،  فيما تم حجز 4 حالات بمستشفيات الوزارة، منهم حالتين بأسيوط وأخرى بالمنيا والحالة الرابعة بالمنوفية، لافتاً إلى أن الحالات تراوحت مابين إغماء، وهبوط عام، ومغص معوى، وضيق بالتنفس، وارتفاع بدرجة الحرارة، وحالات نفسية.
 
 وأضافت الوزارة أنه يتواجد داخل كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة والأزهرية عضو من الفريق الصحي (طبيب او زائرة صحية) تم تدريبهم علي علاج الحالات البسيطة وعمل الإسعافات الأولية للحالات التى تحتاج إلى إحالة.
 
ولفتت وزارة الصحة إلى الدفع بـ 1200 سيارة إسعاف تتواجد عدد كبير منها أمام اللجان العامة، بالإضافة إلى جاهزية سيارات أخرى  بأماكن قريبة من اللجان تتوجه بسرعة فور ورود البلاغ إليها ،مع استعداد جميع المستشفيات لاستقبال أى حالات مرضية.
 
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعدت خطة طوارئ شاملة لتأمين فترة امتحانات الثانوية العامة والازهرية شملت رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية وتجهيز فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجه والعاجلة، إضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء ودعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، ورفع درجة الاستعداد فى المحافظات تحسبًا لأى طوارئ ويتابع تنفيذها غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام الوزارة.
 

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