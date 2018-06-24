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السعودية تدين تفجير استهدف رئيس الوزراء الإثيوبى فى أديس أبابا

الأحد، 24 يونيو 2018 12:00 ص
السعودية تدين تفجير استهدف رئيس الوزراء الإثيوبى فى أديس أبابا تفجير أديس أبابا
أ ش أ
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أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذى استهدف تجمعًا جماهيريًا للدكتور آبى أحمد رئيس الوزراء الإثيوبى فى العاصمة أديس أبابا، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بالخارجية السعودية على رفض المملكة السعودية لهذه الأعمال التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار أثيوبيا، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب أثيوبيا ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، كما تقدم المصدر السعودى بالعزاء والمواساة لذوى الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية الصديق، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


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