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السجن المؤبد لشاب قتل زوجة عمه بالإسكندرية

الأحد، 24 يونيو 2018 06:56 م
السجن المؤبد لشاب قتل زوجة عمه بالإسكندرية كلابش - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد عبد الغنى عمران رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد بدر قضب بدر الدين، وسامح عبد الوهاب السيد، وسكرتير محكمة الجنايات وليد محمد محب، بالسجن المؤبد لشاب قتل زوجة عمه بسبب مبالغ مالية اقترضها المتهم من المجنى عليها وعجز عن السداد.
 
وتعود القضية رقم 11821 جنايات مينا البصل والمقيدة برقم كلى غرب الإسكندرية، عندما أقدم المتهم "راشد. م. ر" على قتل المجنى عليها " ج. م. إ"، وذلك بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وتوجه إلى مسكنها الذى أيقن سلفا وجودها بداخلة، وما أن ظفر بها حتى ضربها على رأسها مستخدما "شومة"، ثم جثم على وجهها وكتم أنفاسها لإسكات صيحات استغاثتها، ثم أعقبها بعدة ضربات على وجهها حتى لفظت أنفاسها وفارقت الحياة.
 
وكشف تحريات رجال المباحث حول الواقعة أن المجنى عليها، أقرضت المتهم مبالغ مالية كبيرة على سبيل الأمانة وردها إليها وفق ميعاد محدد بينهما، إلا أن المتهم تأخر فى رد تلك المبالغ اليها، فقامت المجنى عليها بفضح المتهم، واتهامه بخيانة الأمانة وسرقتها، الأمر الذى أغضب المتهم ودفعه إلى ارتكاب جريمته.

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