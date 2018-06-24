التعليم: أسئلة من النماذج الاسترشادية تكررت اليوم بامتحان علم النفس والاجتماع

كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة فاطمة محمد، مدير عام تنمية مادة علم النفس والاجتماع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك جزئيات فى أسئلة علم النفس اليوم كانت من النماذج الاسترشادية التى وفرتها الوزارة للطلاب خلال الفترة الماضية على موقعها الرسمى.

وأكدت الدكتورة فاطمة أن تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع يبدأ غدا.

كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

التعليم : أسئلة من النماذج الاسترشادية تكررت اليوم بامتحان علم النفس و الإجتماع

كتب محمود طه حسين

قالت الدكتورة فاطمة محمد مدير عام تنمية مادة علم النفس والاجتماع بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك جزئيات كن أسئلة علم النفس اليوم كانت من النماذج الاسترشادية التى وفرتها الوزارة للطلاب خلال الفترة الماضية على موقعها الرسمى.

وأوضحت الدكتورة فاطمة أن الإجابات جميعها تقدر للطالب متى وتحسب له الدرجة الأعلى.

وأكدت الدكتورة فاطمة أن تصحيح العينة العشوائية لمادة علم النفس والاجتماع تبدأ غدا.